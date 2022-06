Precipita camion militare sul Susten, morti due ticinesi

Un camion militare utilizzato per scopi civili è precipitato ieri per 220 metri dalla strada del passo del Susten, nel canton Uri. I due occupanti sono stati sbalzati fuori dal veicolo e sono deceduti sul posto. Le vittime sono due ticinesi. L’incidente, ha comunicato oggi la polizia cantonale urana, è avvenuto poco dopo le 15.15 mentre il mezzo si stava dirigendo verso Wassen. Il camion ha colpito una ringhiera laterale, l’ha sfondata e si è poi schiantato sul terreno in forte pendenza.

Due i morti A bordo c’erano un 51enne e un 57enne ticinesi, entrambi morti poco dopo per le gravi ferite subite. Il veicolo stava venendo usato nel corso di un’attività fuori servizio da un’associazione militare, ha spiegato un portavoce della polizia a Keystone-ATS. Polizia cantonale e procura indagheranno ora sulle cause dell’incidente.

Veicolo in manutenzione

Il mezzo era un veicolo con immatricolazione militare, ancora in servizio e sottoposto a manutenzione da parte dell’esercito. Non era però carico e dato che gli occupanti non stavano svolgendo un’attività per le forze armate sarà la giustizia civile a essere responsabile delle indagini.