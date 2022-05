Pozze nella pista, “una figuraccia per la città”

L’interpellanza al Municipio

Della pista dei Capolago Flyers si parla anche sui social, e lo stesso Marco Tela ha inoltrato un’interpellanza per fare chiarezza, auspicando, da parte del Comune, nuovi interventi sulla superficie. “L’interpellanza verte su alcuni aspetti. Il primo è per capire se è stato eseguito un collaudo delle opere, perché erano stati stanziati dei fondi per l’allestimento della pavimentazione in modo definitivo. In secondo luogo, ho chiesto al Municipio come intende ovviare a questa situazione pericolosa e in quali tempi intende farlo”.