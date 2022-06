Povertà a Lugano, qual è la situazione?

Povertà che pesa sulle famiglie con figli minorenni a carico, la situazione dei morosi delle assicurazioni malattia e il numero di assistenti sociali e curatori: questi sono i tre temi dell’interrogazione interpartitica inoltrata al Municipio di Lugano, recante come primo firmatario Raoul Ghisletta.

“La povertà che colpisce i minori ha effetti negativi sul lungo periodo” si legge nel testo “in quanto pone i bambini e i giovani in situazione di difficoltà nell’ambito della salute, nella sfera sociale (accesso allo sport e alla cultura, scarso riconoscimento sociale,...) e nel contesto scolastico/formativo”. L’interrogazione cita come fonte il sito di Caritas Svizzera, di Pro Juventute e humanrights.ch. Nel testo si domanda al Municipio quante di queste famiglie abbiano usufruito dell’assistenza sociale negli ultimi anni, e quali sono i piani che il esso intende intraprendere per aiutare queste persone ad uscire dalla situazione di povertà.