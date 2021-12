Poster per la pace, in Svizzera vince una luganese

Da oltre tre decenni i Lions club di tutto il mondo promuovono un concorso di arte molto speciale nelle scuole e tra le organizzazioni giovanili. Realizzare dei poster per la pace per offrire ai bambini di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, ispirando il mondo tramite l’arte e la creatività. Quest’anno il tema del concorso è “Siamo tutti connessi”, con lo scopo di superare le nuove difficoltà portate da una pandemia globale senza precedenti, celebrando le cose che ci uniscono gli uni agli altri oltre che alle nostre comunità di tutto il mondo. Un invito ai giovani, quello dei Lions Club di tutto il mondo, a immaginare, esplorare ed esprimere visivamente queste connessioni. Anche il Lions Club Lugano sostiene questa iniziativa a favore dei giovani. “Malgrado il sicuro interesse legato all’argomento, non è sempre facile trovare delle scuole che partecipano. Nell’Istituto Sant’Anna abbiamo trovato un partner attento e interessato.” Ha detto il presidente del Club Luca Gambardella, prima di annunciare la vincitrice: Alexia Mollekopf, che ha presentato un bellissimo disegno che combina amicizia, connessione, armonia e simpatia.