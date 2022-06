Polizie comunali, “No ad un corpo unico”

Criticata la tempistica

In Ticino di Polizia unica se ne parla ormai da molto, da quasi 20 anni. Un progetto già fortemente criticato in passato e che non si è mai concretizzato. Dato per morto per un po’ di tempo, questo è poi tornato sotto i riflettori qualche mese fa grazie a un’iniziativa parlamentare arrivata dalla politica e che adesso si trova in Commissione giustizia e diritti. Un’iniziativa “rispolverata dai cassetti dei ricordi” come ha detto il presidente. Le critiche sono molte, fra cui la tempistica. “È un’idea nata nel 2008 per copiare quella che era la realtà che andava a implementarsi a Neuchâtel” ha spiegato Galli, precisando che “adesso i tempi sono cambiati, la Polizia è cambiata in Ticino, sia la Cantonale che le Comunali. Ci sono delle peculiarità e lati positivi che sono emersi”. L’idea è quella di continuare su questa strada, anche perché è stato creato un gruppo di lavoro proprio quando fu creata la nuova struttura delle Polizie Comunali. “Questo gruppo di lavoro ha come scopo di voler migliorare lo stato attuale delle cose. I lavori sono quasi finiti e non vediamo motivi del perché ad oggi andiamo a voler acquistare un progetto a scatola chiusa, che non conosciamo, e che non è equiparabile al Ticino” ha spiegato Galli.