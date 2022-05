Pochi posteggi e cari a Monte Carasso, scatta l’interpellanza

Il consigliere comunale ha infine constatato che le incongruenze sull’uso dello spazio pubblico esistono anche altrove ed è “sempre il cittadino domiciliato a pagarne le conseguenze”. Tre le zone prese in esame, Madonna cita “El buc del ram” e “Er carà di sai” a Monte Carasso; Via Vallone, ex Magazzini comunali, Istituto Von Mentlen, Carrale Bacilieri e Via Ripari tondi a Bellinzona. Non mettendo in dubbio la buona volontà del Municipio nel voler mettere in regola i quartieri e sottolineando l’importanza di insistere sull’uso dei mezzi pubblici, Madonna pone le seguenti domande all’Esecutivo:

Le domande al Municipio

1. Chi rilascia i permessi di parcheggio in zona El buc del Ram?

2. A quanto ammonta la tassa di parcheggio (El buc del Ram)?

3. La scritta “posteggi riservati unicamente per i fruitori del ponte Tibetano e montagna sponda destra” è autorizzata sulla base di quale decisione? Chi controlla eventuali abusi? Quanti ne sono stati riscontrati nell’ultimo anno?

4. Chi è il proprietario del sedime degli Ex Magazzini dello Stato in via Vallone a Bellinzona? Chi rilascia i permessi di parcheggio sul sedime?

5. A quanto ammonta e chi incassa la tassa sui permessi di parcheggio sul sedime di via Vallone a Bellinzona? Chi controlla eventuali abusi? Quanti ne sono stati riscontrati nell’ultimo anno?

6. È stata fatta regolare domanda di costruzione per la trasformazione in parcheggio del sedime in via Vallone a Bellinzona?

7. Chi deve provvedere alla sistemazione del parcheggio indicato sopra visto che versa in condizioni di post bombardamento?

8. Il posteggio costruito sul sedime “Von Mentlen” è stato accompagnato da un regolare permesso di costruzione? In che anno è stato inoltrato e chi ha rilasciato l’autorizzazione?

9. Le auto che normalmente parcheggiano a lato del campeggio TCS in via Ripari tondi sono autorizzate a percorrere la Via per parcheggiare?

10. A quanto ammonta la tassa di parcheggio per non residenti in Via ripari tondi?