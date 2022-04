Plr, nuovo Presidente della sottosezione

Così ha deciso, per acclamazione, l’Assemblea della sottosezione PLR di Sementina, che dopo oltre due anni di inattività a causa del Covid, ha potuto nuovamente riunirsi in presenza all’Albergo Cereda per rinnovare gli organi sezionali e incontrare i propri rappresentanti in municipio – il vicesindaco Simone Gianini e i municipali Renato Bison e Fabio Käppeli – oltre al consigliere comunale Damiano Stroppini e al presidente della sezione PLR di Bellinzona Marco Nobile.