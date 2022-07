Pizzo Sassello, l’incendio è sotto controllo

Operazioni in corso Al momento sul posto sono impiegati cinque militi, che monitorano la situazione e utilizzano una lancia per individuare i punti ancora caldi nel sottosuolo.

Cosa era accaduto

L’allarme era scattato nel primo pomeriggio di ieri e due elicotteri di picchetto si erano alzati in volo per iniziare le operazioni di spegnimento. In seguito, erano giunti sul posto anche i militi di montagna. Sulla cima era stato allestito il dispositivo di spegnimento ed erano state create delle linee tagliafuoco per impedire un ulteriore sviluppo della superficie bruciata.