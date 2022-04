Più incidenti e controlli sulle strade ticinesi nel 2021

Il graduale ritorno alla normalità dopo il lockdown ha segnato un aumento degli incidenti sulle strade ticinesi. Un numero che rimane tuttavia inferiore rispetto ai livelli pre-pandemia. Nel 2021 sono stati registrati 3’656 incidenti (+12%rispetto al 2020). Di questi 2’987 con soli danni materiali (13%), 607 con feriti leggeri (+12%) e 170 con feriti gravi (+2%). Gli incidenti mortali sono invece scesi a 11 (-34%) e hanno provocato la morte di 12 persone. A perdere la vita 7 automobilisti, 3 motociclisti, un conducente di e-bike e un ciclista. Per quanto riguarda il traffico a due ruote, 245 incidenti hanno coinvolto motocilisti (+14%), 80 biciclette (17%) e 34 bici elettriche (+12%). Sono le cifre snocciolate oggi dalla Gendarmeria stradale della Polizia cantonale, che traccia un bilancio della sua attività.

Traffico di nuovo intenso sull’A2

Il traffico è ritornato intenso sull’A2, in particolare negli orari di punta mattutini e serali, rileva la Polizia. “Prescindendo dalle lunghe colonne, non diminuiscono gli incidenti dovuti a disattenzione con tamponamenti che creano ulteriori code nonostante il servizio Via libera”, sottolineano le forze dell’ordine. Per operare il più rapidamente possibile in quest’ambito nella zona sud si è insediato un distaccamento operativo nell’ex sede della Gendarmeria di Mendrisio, costituendo di fatto una sede della Gendarmeria stradale.

Tanti turisti nel Locarnese

Nel corso dell’estate e dell’autunno, a seguito delle restrizioni Covid, il Locarnese - in particolare le valli come Verzasca, Vallemaggia e la tratta Ponte Brolla-Solduno - è stato toccato da un importante aumento di traffico dovuto alla presenza di turisti confederati.

Più controlli

L’aumento del traffico ha comportato un incremento del numero di controlli della velocità. Per quanto riguarda quelli effettuati dalla Polizia cantonale, gli apparecchi fissi hanno registrato 9.5 milioni di veicoli con lo 0.60% in infrazione, mentre i controlli mirati (532) hanno riguardato 391’000 veicoli con il 3.22% in infrazione. Le revoche della licenza di condurre sono salite a 2’436 rispetto alle 2’068 del 2020. I pirata della strada sono stati 25, come nel 2020. 18 casi sono avvenuti negli agglomerati.

Il radar danneggiato a Balerna

A gennaio 2021 è stato danneggiato l’apparecchio radar di Balerna, che è rimasto inattivo per un mese, ricorda la Polizia. L’autore è stato identificato e denunciato.

Alcol al volante

I controlli per guida in stato di inattitudine sono stati 7’426 (670 i casi positivi). Un valore in linea con la situazione precedente la pandemia e superiore del 26% rispetto al 2020. In questa specifica attività, 1’320 persone sono state controllate a seguito di un incidente, mentre 976 in qualità di autisti professionisti.