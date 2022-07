“Picco di pernottamenti a Lugano”

Notte da tutto esaurito per gli alberghi di Lugano dopo il primo giorno di Ukraine Recovery Conference al Palazzo dei Congressi. Lo riferisce Federico Haas, presidente HotellerieSuisse sezione Sottoceneri, secondo cui “i primi dati parlano di un’occupazione altissima. Oggi si trova una camera qua e là con il grosso delle delegazioni che partirà mercoledì”.

Negli scorsi giorni si è anche parlato di stress test per gli alberghi, domandandosi se le strutture alberghiere fossero in grado di soddisfare le richieste da parte di delegazioni così importanti. “Le richieste sono state soprattutto sulla scia di quanto successo ieri al Palazzo dei Congressi con cene e piccole conferenze. Gli alberghi sono stati in grado di mettere a disposizione le infrastrutture e soddisfare tutte le esigenze”, ha precisato Haas.