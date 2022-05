Picco di abitazioni sfitte in Ticino

Sul tavolo dell’Associazione ticinese dei proprietari immobiliari, le tematiche spinose non mancano. Fra queste, una in particolare sta mettendo in seria difficoltà i locatori, quella degli sfitti. Le abitazioni vuote in Ticino superano le 7'000 unità, con un aumento pari al 5,7%, facendo così salire il tasso al 2,83%, un valore mai così elevato dal 1993. “Si tratta di un immobilizzo e bisogna trovare il modo di far rendere questo patrimonio”, spiega a Ticinonews l’avvocata e segretaria cantonale Catef Renata Galfetti. “Però, siccome c’è un fortissimo esubero, significa che è necessario ingegnarsi, e magari fare anche delle concessioni nell’ottica delle persone che mostrano interesse”. Questo “comporta, a dipendenza dei casi, anche degli inconvenienti”.

Norme che, nel concreto, per quanto concerne gli stabili vecchi fanno lievitare le spese, e spesso non sono attuabili. “Se il sistema odierno prevede, ad esempio, il risanamento energetico su uno stabile nuovo, ecco che lo si costruisce subito secondo questi criteri”, riprende Galfetti. Ma dover invece intervenire su un immobile vecchio “rende tutto molto più complicato. Così come la nuova proposta di legge edilizia che prevede due posti di bicicletta per ogni appartamento, quando magari la media di persone in questi appartamenti è inferiore a due”. In certi casi si tratta di “spese che sono completamente sproporzionate per case già esistenti, le quali andrebbero però rivalorizzate perché sono in una posizione talmente centrale che sarebbe un vero peccato non poterle risanare e rivitalizzare”. Andrebbe tutto a favore “anche di un uso più parsimonioso del suolo”.