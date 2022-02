Piante: “Con inverni miti, aumentano le patologie”

Di anno in anno si assistono a inverni sempre più miti e questo può dare problemi a piante e fiori, che germogliano in anticipo, con il rischio di “congelare” quando arrivano giorni più freddi, come è stato il caso della nevicata di lunedì sera, dopo un periodo di siccità molto lungo. Ma il problema non riguarda solo le gemme. Si assiste anche alla partenza di patogeni in frutticoltura o su siepi e piante da giardino, spiega l’agronomo Stefano Morina. “Si assiste alla partenza sempre più anticipata di problemi che solitamente si presentavano in estate o nella stagione calda. Già adesso molti clienti arrivano in negozio chiedendoci dei consigli per trattamenti contro insetti estivi. Per esempio la piralide del bosso di anno in anno diventa sempre più precoce nel suo attacco”.