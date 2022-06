Pianta cade all’improvviso a Melide, zona isolata

Nessuno in zona

Fortunatamente in quel momento nessuno si trovava nella zona. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Melide che hanno tagliato l‘albero e liberato l‘area. A titolo preventivo, non essendo chiari i motivi della caduta, considerando che non vi era presenza di vento o di altri elementi che potrebbe aver contributo alla stessa, la zona è stata delimitata e chiusa al pubblico.