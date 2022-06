“Pianifichiamo la sicurezza al livello massimo”

“La zona rossa è la parte in cui non si può accedere se non si è accreditati. È la zona di massima sicurezza. Al di fuori di questa zona c’è un’area in cui ci sarà un controllo maggiorato da parte delle forze di polizia. La mobilità non è bloccata e quindi all’interno di questo settore ci si potrà muovere liberamente” ha spiegato Matteo Cocchi, comandante della Polizia cantonale, ai microfoni di Teleticino.