Pestaggio di Locarno, branco denunciato per tentato omicidio

La famiglia di Étienne, 18enne rimasto vittima di un pestaggio sabato scorso a Locarno, ha sporto denuncia per tentato omicidio nei confronti degli autori della violenza. Lo riferisce laRegione.

Collaborazione attiva Per cercare di aiutare gli inquirenti a identificare i membri del branco (tutti incappucciati quando è avvenuto il fatto) che ha assalito il ragazzo, i famigliari hanno raccolto sulle reti sociali filmati, nomi di eventuali sospetti e messaggi. Secondo alcune testimonianze di cui riferisce il quotidiano bellinzonese, il “branco” si era riunito nella zona della rotonda, con chiari intenti violenti.

Polizia cantonale: “Apertura inchiesta penale”

Con una nota stampa trasmessa in serata, la Polizia cantonale “conferma l’apertura di un’inchiesta penale in relazione ai fatti avvenuti la notte di sabato 4 dicembre a Locarno. Le ipotesi di reato emerse sino ad ora sono quelle di aggressione, subordinatamente lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto. Le indagini dovranno in particolare stabilire l’esatta dinamica dei fatti e procedere con l’identificazione degli autori”.