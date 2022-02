Pestaggio di Cadempino, un tour dell’orrore

Legato alla macchina e trascinato per un centinaio di metri, picchiato, preso a calci, a sberle, soffocato nella neve. È di una violenza inaudita il racconto emerso questa mattina in aula dove è iniziato il processo a carico di sei imputati, che misero in atto una spedizione punitiva ai danni di un ragazzo per un debito di droga. La vittima è un 18enne del Mendrisiotto. Alla sbarra un 27enne italiano, un 32enne colombiano, due 21enni e un 22enne svizzeri e, infine, un 21enne di nazionalità rumena, tutti residenti nel Luganese. Le ipotesi di reato a vario titolo sono quelle di tentato omicidio intenzionale, sequestro di persona e rapimento, ripetuta esposizione a pericolo della vita altrui, ripetuta aggressione, ripetuta omissione di soccorso, tentata presa d’ostaggio, coazione, infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. L’episodio è noto come il pestaggio di Cadempino, ma in realtà c’è un capitolo precedente.

Un “tour” dell’orrore

Il 10 dicembre del 2020 la vittima è stata prelevata dal cimitero di Massagno poco dopo la mezzanotte. “Avevamo intenzione di spaventarlo”, hanno detto i giovani in aula. “Aveva un debito con uno di noi e volevamo i soldi.” Un debito di droga - 2’000 franchi di cocaina - poi diventati 7’000 con gli interessi. A bordo di un’auto la vittima è stata quindi portata in Leventina. Già durante il tragitto sono volati calci, pugni e minacce. Giunti ad Ambrì, nei pressi dei laghetti Audan, dopo avergli tirato un “imprecisato numero” di calci alle gambe, pugni al viso e al busto, il giovane è stato legato al gancio da traino dell’automobile e trascinato per quasi 200 metri. Il giovane è riuscito liberarsi: ferito e zoppicante è stato di nuovo caricato in macchina e portato ad Altanca, dove l’avrebbero immerso nella neve mentre cercavano ripetutamente di investirlo. Il “tour” dell’orrore è continuato alla stazione di Ambrì, dove il 18enne è stato caricato sul tetto, aggrappato ai finestrini anteriori. Secondo la ricostruzione la macchina ha cominciato a viaggiare a velocità sostenuta, tra i 50 e gli 80 km/h, mentre all’interno dell’auto tutti ridevano divertiti. Una vera tortura che si è conclusa alle 4.30 del mattino, ma che è ricominciata il giorno dopo quando la “banda” si è ripresentata e ha prelevato il giovane una seconda volta. Di nuovo calci e pugni finché la vittima è riuscita a contattare il padre, che ha minacciato di chiamare la polizia.