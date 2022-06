Perdita di gas in un distributore a Monteceneri

C’è stata un fuga di gas oggi pomeriggio poco dopo le 18 a Rivera. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire si è verificata una fuoriscita di GPL in via Monte Ceneri. Lo comunica la Polizia cantonale. Precauzionalmente si é resa necessaria l’evacuazione di una ventina di persone dalla struttura e dall’esercizio pubblico annesso. Non si registrano feriti. Sul posto, oltre agli agenti della cantonale e, in supporto, della comunale di Bellinzona e del Vedeggio, sono sono intervenuti i pompieri di Monteceneri e di Lugano che hanno provveduto a ripristinare la situazione. A titolo precauzionale erano presenti anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Per consentire le operazioni di ripristino e di messa in sicurezza dei luoghi la strada cantonale è stata completamente chiusa al traffico per circa un'ora.