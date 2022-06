Perde il controllo e sbatte contro un muro

Avrebbe riportato ferite giudicate apparentemente non gravi, la protagonista dell’incidente accaduto lunedì mattina, attorno alle ore 07:30, sulla strada Cantonale a Verscio. Stando alle prime informazioni raccolte la sventurata circolava a bordo di un’Audi immatricolata in Italia, in direzione delle Centovalli, quando, per motivi da stabilire, si è spostata sulla destra urtando un muro di cinta di una casa. A causa del violento urto l’auto è rimbalzata al centro della careggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure alla ferita, in seguito trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia i rilievi del caso.