Perde il controllo e finisce contro una pianta

Un incidente della circolazione è avvenuto martedì, attorno a mezzogiorno, in via San Gottardo a Minusio. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di una Toyota, per motivi da stabilire, avrebbe perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro una pianta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure allo sventurato, in seguito trasportato all’ospedale per ulteriori accertamenti. Sempre in base alle prime informazioni le ferite riportate non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico.