Perde il controllo della bici e cade

È caduto dalla sua bicicletta mentre scendeva dalla Tremola riportando ferite di media entità. È quanto è accaduto oggi poco dopo le 12 a un 54enne cittadino austriaco. Lo comunica la Polizia cantonale. L’uomo, stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre stava affrontando la discesa ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Tre Valli nonché i soccorritori della REGA, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale.