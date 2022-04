Perde il controllo dell’auto e va contro un muro

Avrebbe fortunatamente riportato ferite apparentemente non gravi la donna protagonista di un incidente della circolazione avvenuto questa mattina sulla strada cantonale della Valle di Blenio in territorio di Malvaglia.

Stando alle prime informazioni riportate da Rescue Media, la sventurata circolava a bordo di una Suzuki immatricolata in Ticino quando, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo, andando a collidere contro un muro dopo aver sbandato.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso oltre ai pompieri di Biasca. Il tratto di strada interessato dal sinistro è rimasto temporaneamente chiuso per agevolare le operazioni di soccorso e ripristino del campo stradale. Come dettole ferite riportate non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. La donna, dopo le prime cure del caso, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Bellinzona per ulteriori accertamenti.