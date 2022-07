Per Nebiopoli due anni col botto

Nonostante l’imperversare del Coronavirus, l’edizione 2021 del Carnevale Nebiopoli di Chiasso può essere considerata un vero e proprio successo. Assieme all’edizione 2020, questi due anni hanno rappresentato un traguardo storico per l’associazione carnascialesca chiassese, con utili che hanno superato gli 11mila franchi (11’929 nel 2020 e 12’691 nel 2021). Un risultato ottenuto grazie a idee innovative, che ha permesso di migliorare la situazione finanziaria malgrado il difficile contesto in cui opera, invertendo il trend negativo degli ultimi 15 anni. Lo comunica il Comitato Direttivo, che ieri si è riunito per la consueta assemblea dei soci dell’associazione, che ha approvato le strategie attuate e i conti 2021. Dal 2018 al 2022, l’associazione ha duplicato i suoi attivi e ora è pronta a importanti investimenti anche nella logistica e nella crescita futura.

Una versione virtuale ma apprezzata

L’edizione 2021 si è svolta unicamente in forma virtuale, ma le iniziative proposte hanno comunque permesso di coprire i costi e ottenere un utile, anche se piccolo. Fra queste anche la festa tenutasi al Palapenz (“test delle misure anti pandemiche”), che ha portato a un risultato positivo. Anche l’edizione 2022 si è rivelata molto innovativa: Nebiopoli è stato l’unico carnevale nella Svizzera Italiana ad aver proposto una sorta di versione completa che comprendeva serate e cortei, anche se in modalità rivisitate. Anche quest’anno, quindi, si potrebbe registrare un utile, forse anche leggermente superiore a quello dei due anni precedenti, ma si tratta solo di una previsione.

Operazione pacco Momò

L’operazione pacco Momò del 2021 ha permesso inoltre di raccogliere 28mila franchi, 11mila dei quali sono stati spesi per i prodotti dei loro fornitori al fine di sostenere le attività ticinesi. Altri 10mila sono stati invece versati come sostegno ai gruppi del Mendrisiotto che hanno aderito al progetto. Regalata invece la pubblicità a tutti gli inserzionisti (ticinesi) per sostenere la loro attività. Inoltre, Nebiopoli ha rinunciato ai ristorni sulla birra a favore dell’azienda fornitrice, fortemente colpita dalla pandemia. Il tutto si traduce in una diversa forma di erogazione di decine di migliaia di franchi in sostegno dell’economia locale durante il 2021.

Il coraggio di cambiare

Il coraggio avuto dal gruppo in un contesto così delicato e difficile ha permesso di cambiare totalmente le sorti di un’associazione, che fino al 2018 sembrava essere segnata da una morte economica certa. Il livello cantonale continuerà pertanto a essere il punto di riferimento, sia per l’organizzazione del carnevale sia per quanto riguarda l’organizzazione di eventi in generale. Fra i progetti vi è infatti una serie di eventi alternativi targati Nebiopoli, sempre per sostenere Chiasso.