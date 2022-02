Pedone investito sulle strisce, serie ferite

Un pedone è stato investito da un’auto questo pomeriggio, attorno alle ore 13.30, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Minusio, in via San Gottardo. Secondo quanto indica la Polizia cantonale alla guida della vettura vi era un’automobilista 81enne, cittadina svizzera domiciliata nel Locarnese, che si stava dirigendo verso Tenero. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire la donna, giunta all’incrocio con via Borenco, ha investito il 64enne, cittadino svizzero domiciliato nel Canton Zugo, che stava attraversando la strada da destra a sinistra rispetto al senso di marcia della vettura.