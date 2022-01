Pasti gratuiti per aiutare chi ha figli malati

Sveva, Elisabetta e Cristina sono tre amiche che si sono unite. E proprio come dice il famoso detto, l’unione fa la forza. Sì, perché le tre mamme del Mendrisiotto a giugno hanno fondato l’Associazione “Lì e Là” che si occupa di portare un aiuto concreto alle famiglie che si trovano ad affrontare la malattia di un figlio cucinando i pasti per tutta la durata del ricovero e anche nella fase della convalescenza, per aiutare tutti e concedere del tempo alle cure del figlio o della figlia malata. Un aiuto concreto, semplice ma di primaria necessità per sostenere i genitori in un momento già di per sé molto duro da affrontare.

L’esperienza di Lyla

Il nome dell’associazione arriva da Lyla, bimba di Sveva che è affetta da una cardiopatia grave. L’idea dell’Associazione, infatti, nasce proprio dalla sua esperienza personale, spesso purtroppo in due anni ha dovuto affrontare lunghi ricoveri in ospedali d’Oltralpe. “Dopo le prime operazioni di Lyla volevamo aiutare Sveva e per questo abbiamo creato un calendario dell’avvento e ogni giorno qualcuno le portava un pasto”, racconta l’amica e co-fondatrice Elisabetta ai microfoni di Ticinonews.

In tutto il cantone

“Lì e Là” offre più di un pasto quotidiano e può essere definita un vero e proprio “supporto morale”. L’Associazione è diventata ormai un punto di riferimento per le famiglie in difficoltà e ora nel nostro Cantone si contano cento volontari e tre ristoratori che si sono messi a disposizione per consegnare i pasti. “È un grande traguardo, siamo in tutto il Ticino e più siamo meglio è”, spiega Sveva.