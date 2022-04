Pasqua, iniziato l’esodo verso sud

Già nella giornata di oggi il traffico si è intensificato in direzione sud sull'autostrada A2 a causa del flusso di turisti diretti in Italia per le vacanze Pasquali. Al portale del San Gottardo si sono registrati diversi chilometri di colonna durante tutta la giornata. In Ticino la situazione è rimasta inizialmente sempre nella norma, con un paio di chilometri alla dogana di Chiasso Brogeda da metà pomeriggio.