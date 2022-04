Pasqua di successo sul Pan di Zucchero

Il tempo caldo e soleggiato di questo fine settimana ha sicuramente invogliato sia locali che turisti a passare la Pasqua all’aria aperta per godersi a pieno questo clima primaverile. Come ogni anno in questo periodo, non sono ovviamente mancare le famose code chilometriche al San Gottardo e i treni sovraffollati di turisti, molti dei quali hanno deciso di passare le giornate di domenica e lunedì in vetta sul San Salvatore, con passaggi giornalieri superiori ai 1'200 al giorno. Oltre ai turisti, anche molti ticinesi che stanno riscoprendo la regione trovano sul Pan di Zucchero della Svizzera un’oasi di pace a soli due passi da Lugano.