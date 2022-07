Parto in carcere, “perpuera assistita dall’inizio alla fine”

Una delegazione della Commissione di sorveglianza sulle condizioni di detenzione si è recata questa mattina presso le strutture carcerarie per verificare i fatti inerenti al parto avvenuto tra le mura della Farera giovedì scorso. Una giovane accusata di furto e in attesa di giudizio ha infatti dato alla luce prematuramente un maschietto. Si tratta di una prima assoluta a livello ticinese.

Tutto si è svolto in maniera professionale

La Commissione - composta dalla presidente Lara Filippini e dai deputati Maruska Ortelli e Giorgio Galusero - ha quindi sentito sia la prevenuta che il personale carcerario e medico, giungendo alla conclusione che “tutto si sia svolto in maniera ottimale e professionale”, si legge nella nota diramata dalla Commissione. “L’intervento degli agenti di custodia e del personale sanitario presente in sede è stato immediato e la prevenuta non è mai stata lasciata sola, bensì è stata assistita nel parto, avvenuto in maniera molto rapida e naturale. Il protocollo attivato nell’evento stesso è commisurato all’eccezionalità dell’evento”, scrive la Commissione. “La stessa puerpera”, si continua a leggere, “ha potuto confermarci i fatti occorsi e che sia gli agenti sia gli infermieri sono intervenuti immediatamente nel prestarle soccorso e l’hanno assistita dall’inizio alla fine”.