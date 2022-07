Parmelin a Sessa per il 1 agosto

Le proposte

La giornata inizierà alle 15.30, con il mercatino e l’apertura della buvette in Via Santa Maria. Alle 16 è in programma lo spettacolo teatrale per bambini “cantami e raccontami” con Francesco Mariotta, organizzato dal gruppo genitori di Sessa, mentre alle 17 sarà possibile gustare un aperitivo con musica al Vecchio Torchio. Seguiranno poi l’apertura della griglia al campetto scuole e, successivamente, il corteo dei bambini con i lampioncini accompagnati dalla Società Musicale Concordia Sessa-Monteggio, che partirà da Piazza da Sóra. Il saluto del sindaco di Tresa, il consigliere nazionale Piero Marchesi, e l’allocuzione del consigliere federale Guy Parmelin, sono previsti per le 21.30. La serata si concluderà con l’accensione di un falò.