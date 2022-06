Pardo alla carriera a Costa-Gavras

Al centro della sua opera gli abusi del mondo moderno Nei suoi film, il regista 75enne ha saputo denunciare gli abusi del mondo moderno, “affrontando senza censure alcuni dei capitoli più oscuri della nostra storia”, indica una nota odierna del Locarno Film Festival. “L’uso magistrale della suspense, l’aderenza a generi popolari come il thriller” l’hanno fatto apprezzare dal grande pubblico. Costa-Gavras è inoltre considerato come scopritore di “sfumature inedite” in grandi star quali Yves Montand, Dustin Hoffmann, Jessica Lange o Jack Lemmon.

I riconoscimenti precedenti

Per “Z”, considerato come uno dei grandi primi film politici, si è aggiudicato l’Oscar per il Miglior film straniero nel 1969. Costa-Gavras è noto anche per film quali “Missing” (1982), “Hanna K.” (1983) o “Le capital” (Capital, 2012). Il regista, fra gli altri, è stato ricompensato per la sua opera con due Oscar, un Orso d’oro, una Palma d’oro e un Premio della giuria a Cannes.