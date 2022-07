Paradiso, il Municipio denuncia alcuni sindacalisti

Lo sciopero andato in scena lo scorso 25 ottobre di fronte ai magazzini comunali di Paradiso, dove gli operai del servizio esterno dell’Ufficio tecnico hanno incrociato le braccia per circa 5 ore, ha strascichi giudiziari. Il Municipio ha infatti denunciato alcuni sindacalisti Unia, che avevano sostenuto l’azione di protesta, per il reato di coazione. Lo riferisce il Corriere del Ticino.

Secondo il sindaco Ettore Vismara l’azione sindacale è stata “sproporzionata e non necessaria” e ha impedito ai dipendenti di “svolgere il servizio da assicurare alla popolazione”, ha spiegato al giornale di Muzzano. Per i sindacalisti si tratta invece di esercitare un diritto costituzionale: “Noi critichiamo e ci opponiamo sistematicamente alla maniera con la quale il Municipio da ormai due anni gestisce i dipendenti, soprattutto quelli delle squadre esterne”, ha spiegato Matteo Poretti. “A tutt’oggi sono sottoposti pressioni indebite come, ad esempio, la continua apertura di inchieste amministrative. Sono misure che destabilizzano il personale in maniera ingiustificata”.