Pamini vuole lumi dal Governo sulle mascherine

“Efficacia e sicurezza dubbie”

“In base a quali evidenze scientifiche il CdS ha imposto l’uso continuativo della mascherina a molte categorie lavorative non ospedaliere nonché agli allievi delle scuole ticinesi?” è la prima domanda che pone il deputato democentrista. Pamini vuole poi sapere su quali studi scientifici si sia basato il governo cantonale per introdurre l’obbligo della mascherina a scuola e in alcune categorie professionali e se non abbia valutato – specialmente nelle scuole – “eventuali alternative, segnatamente apparecchi per la pulizia dell’aria, procedure di ricambio aria, ecc.”. Il parlamentare Udc nutre infatti dubbi sull’efficacia delle mascherine e anche sulla loro sicurezza: “Oggi è risaputo che lo studio di CHU et al. (2020, The Lancet), usato per promuovere l’uso della mascherina, è colmo di errori che ne mettono in crisi la valenza. Al contrario, numerosi studi scientifici hanno dimostrato che l’uso continuativo della mascherina comporti grandi sacrifici ai cittadini, senza portare reali riduzioni dei contagi”.