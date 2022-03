Operaio rimasto ferito a Gordola

Oggi poco dopo le 10:30 si è verificato un infortunio presso un cantiere stradale in via Valle Verzasca a Gordola. Lo rende noto la Polizia cantonale che precisa che si tratta di un operaio italiano 45enne residente in Provincia di Como.

L’accaduto

L’uomo stava trasportando dei pozzetti per tombini su un escavatore guidato da un operaio italiano 46enne anch’esso residente in Provincia di Como. Per cause ancora da stabilire, il 45enne è scivolato rimanendo schiacciato sotto il mezzo guidato dal 46enne. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Intercomunale di Gordola, i soccorritori del Salva. Dopo aver prestato le prime cure all’uomo, l’hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 45enne ha riportato gravi ferite.