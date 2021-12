Omicron al derby, test per i tifosi

“Come noto la variante Omicron di Coronavirus si dimostra particolarmente contagiosa. Alla luce di questa evidenza, la procedura attualmente in vigore prevede che ai contatti stretti identificati di un caso positivo venga offerto un test e siano posti in quarantena. I contatti potenziali, in questa fase di contenimento, sono informati e vengono invitati a sottoporsi a un test”, scrivono le autorità cantonali in una nota.

Come fissare un appuntamento

I costi dei test saranno presi a carico dalla Confederazione. Per il depistaggio dei tifosi è stato potenziato il check-point di Bellinzona: si invitano quindi le persone interessate a prendere contatto con la hotline cantonale per fissare un appuntamento, specificandone il motivo, tramite mail all’indirizzo [email protected] (indicando il proprio numero di telefono per il contatto), via whatsapp al numero 079 219 79 96 oppure telefonando allo 0800 144 144 (dalle 9:00 alle 17:00).