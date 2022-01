Non si arresta la crescita dei contagi nel nostro Cantone. Infatti, nelle ultime 24 ore si sono contati ben 2’021 nuovi casi, in aumento rispetto ai dati degli scorsi giorni segnando un nuovo record. 158 persone sono attualmente ricoverate (ieri erano 160), 12 di loro sono in cure intense (ieri erano 17). Fortunatamente oggi non si contano ulteriori decessi, con il totale che rimane fermo così a 1’053 vittime da inizio pandemia.