Oltre 1’600 firme a favore di prodotti igienici gratuiti

La petizione fa seguito alle iniziative spontanee organizzate nelle varie sedi e sostiene la campagna pubblica di sensibilizzazione organizzata dalla GISO riguardante i temi della “povertà mestruale” e della necessità culturale di non considerare più le mestruazioni come un tabù. “I prodotti igienici mestruali dovrebbero essere considerati a tutti gli effetti come veri e propri beni di prima necessità e perciò messi a disposizione gratuitamente a tutte le persone, senza discriminazione alcuna, soprattutto nei luoghi di formazione, come già avviene in altri Cantoni svizzeri”, si legge nella lettera e nella petizione indirizzata al DECS e al DSS.