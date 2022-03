Oltre 1’500 casi in Ticino

Aumentano i dati epidemiologici nel nostro cantone. I positivi registrati nelle ultime 24 ore in Ticino sono 1’535, un numero che segue la tendenza al rialzo della settimana (1’086 martedì, 1’299 mercoledì).

Cresce anche il numero degli ospedalizzati: oggi ci sono 119 persone nei nesocomi ticinesi a causa del Covid-19. Ieri erano 112, martedì 105. Rimane invece stabile il numero dei pazienti nelle cure intense (10). Fortunatamente, in Ticino oggi non si contano nuovi decessi per il virus, il totale resta fermo così a 1’144.