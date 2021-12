Sono 173 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Fortunatamente non si è registrato nessuno nuovo decesso, con il totale dei morti per Covid in Ticino che rimane 1’022. Negli ospedali invece ci sono 93 pazienti, di cui 12 in cure intense. Ieri le persone ricoverate erano 98 in totale e 13 in cure intense, si è dunque verificato un calo in entrambe le categorie.