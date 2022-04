Officine Castione, pubblicati i piani

Ulteriori passi avanti per il progetto del nuovo stabilimento industriale ferroviario che sorgerà a Castione e che sostituirà le Officine di Bellinzona. Dopo l’avvallo dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) i piani del progetto saranno infatti consultabili presso le cancellerie di quattro comuni (Arbedo-Castione, Riviera, Losone e Bellinzona) a partire da oggi e fino al 24 maggio 2022. Serate informative sono inoltre previste con la popolazione di Arbedo-Castione per illustrare nel dettaglio quello che sarà lo stabilimento “più moderno ed efficiente d’Europa”, sottolineano le FFS in una nota odierna.

Come cambierà la viabilità La realizzazione del nuovo stabilimento comporterà un sostanziale riassetto della viabilità della zona industriale di Arbedo-Castione visto che l’impianto andrà a sovrapporsi alla rete viaria esistente. La nuova viabilità, disegnata in collaborazione con il Comune, terrà conto in particolar modo delle esigenze di sviluppo futuro del territorio comunale.

I ricorsi non spaventano le FFS

I ricorsi, lo sappiamo, in Ticino non mancano mai e potrebbero rallentare la realizzazione dell’edificio. Ma le FFS non si dicono preoccupate. “È normale che ci siano delle osservazioni o dei ricorsi su un progetto importante come questo”, spiega Roberta Cattaneo, direttrice regionale FFS, ai microfoni di Ticinonews. “Dobbiamo lavorare tutti insieme per trovare delle soluzioni e portare avanti questo progetto importante per il Cantone”.