Officine, appalto di 6 milioni per le FFS

A partire dal 2024, 11 treni FLIRT a quattro casse della Südostbahn (SOB) verranno revisionati presso le Officine di Bellinzona. Le FFS si sono infatti aggiudicate l’appalto per un volume di ordini pari a 6 milioni di franchi, prevalendo sulla concorrenza nazionale ed estera, fa sapere l’azienda in una nota. Gli specialisti delle Officine di Bellinzona inizieranno con i preparativi già quest’estate, curando la preparazione dei lavori, l’engineering o la produzione di utensili speciali, per poi essere pronti nel gennaio 2024 a revisionare i treni della SOB, che normalmente circolano nella Svizzera orientale.

La gamma di prestazioni di mantenimento è ampia e spazia “dalla sostituzione di svariati componenti come soffietti, accoppiamenti rigidi, lavacristalli o tubi di collegamento, alla revisione di porte fino agli elementi riscaldanti”, spiegano le FFS nella nota. I lavori comprenderanno inoltre la verniciatura dei carter sottosedili, la sostituzione dei rivestimenti per pavimenti o il rinnovo delle imbottiture e il rinnovamento selettivo delle finiture esterne. Gli interventi comprenderanno infine anche la separazione e il montaggio delle casse dei veicoli e, al termine, controlli funzionali o verifiche di sistema. “Le nostre Officine di Bellinzona sono in fase di trasformazione per quanto riguarda la manutenzione dei moderni treni viaggiatori e quindi l’incarico ottenuto dalla SOB si inserisce perfettamente nel nuovo portafoglio di servizi in Ticino”, commenta Daniel Moraschetti, responsabile Manutenzione del materiale rotabile a Produzione Viaggiatori, citato nella nota.