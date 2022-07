“Offensiva” sul fotovoltaico nel settore pubblico

“Un migliaio” gli edifici da valorizzare Ciò che motiva la mozione è che, secondo Ortelli, anche gli edifici pubblici debbano giocare la loro parte nell’aumento della produzione di energia rinnovabile. In questo senso, gli stabili che potrebbero essere valorizzati sarebbero “verosimilmente nell’ordine delle migliaia”. Per fare ciò si ritiene che il Cantone assieme ai Comuni “debba elaborare un piano che si ponga come obiettivo - laddove tecnicamente ragionevole - l’installazione di impianti fotovoltaici su tutti gli stabili pubblici nei prossimi 4 anni”.

Istituire un fondo

Un fondo andrebbe istituito per fornire un supporto agli investimenti sugli stabili, in particolare per le realtà cantonali che non sono in grado di sopportare autonomamente l’investimento. Lo stesso fondo dovrebbe inoltre occuparsi di sviluppare una mappatura territoriale degli edifici pubblici potenzialmente adatti a un intervento, con lo scopo di fissare delle priorità. Questo fondo e quest’azione, conclude il testo della mozione, sarebbero in grado anche di generare “processi di risanamento del patrimonio edile pubblico” che andrebbero a beneficio dell’economia “generando anche effetti di sviluppo know how e professionalizzazione delle aziende locali”.