Odescalchi 2022: prove generali per catastrofi

Militari, membri della Protezione civile, agenti della polizia cantonale, pompieri e soccorritori delle ambulanze. Tutti loro collaboreranno con gli omologhi italiani in un’esercitazione che affinerà le competenze e la conoscenza reciproca nell’ambito dell’aiuto militare e civile in caso di catastrofe. L’esercitazione durerà una settimana, dal 13 al 19 giugno 2022, e si svolgerà su più scenari, in Ticino e nelle regioni italiane sul confine con la provincia di Varese. Si tratta di “Odescalchi 2022”, un imponente impiego di personale e mezzi che vedrà anche la firma di un nuovo protocollo d’intesa tra i Cantoni Ticino, Vallese, Grigioni e le Province italiane di confine.

Gobbi: “In caso di catastrofe è vitale agire rapidamente”

Nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi alla Centrale cantonale d’allarme a Bellinzona, il consigliere di Stato Norman Gobbi ha sottolineato come la possibilità di attivare in modo veloce la controparte su un versante o sull’altro tra Svizzera e Italia in caso di catastrofe sia vitale per un intervento incisivo per proteggere la popolazione dei due Stati. Il Divisionario Lucas Caduff ha dal canto suo ricordato che “la necessità di avere un’organizzazione performante e soldati allenati in grado di assolvere i compiti richiesti si può soddisfare con esercitazioni di questo tipo”. Con scenari verosimili “si esercitano in modo appropriato le situazioni di crisi che si possono verificare realmente”. Stefano Laffranchini, sostituto comandante della Divisione territoriale 3, e Ryan Pedevilla, capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione, hanno presentato nello specifico gli scenari di intervento e di collaborazione che saranno realizzati nel corso di tutta la settimana, specificando l’ingaggio della parte militare svizzera e italiana e quello di tutti i partner attivi sui due versanti del confine.