“Occhio ai vostri acquisti in fiere ed esposizioni”

Con l’apertura il prossimo 28 aprile a Lugano di Tisana, l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) ricorda che in questo genere di manifestazioni i consumatori che acquistano un articolo o firmano un contratto non hanno diritto di ritornare sulla loro decisione. Acquisti e contratti sono infatti definitivi.

“Durante fiere e esposizioni consumatrici e consumatori si lasciano sedurre più facilmente dall’offerta abbondante o dall’abilità dei venditori e firmano con una certa leggerezza contratti per oggetti e prodotti di cui non hanno veramente bisogno o per i quali non hanno valutato attentamente le conseguenze finanziarie sul loro budget”, sottolinea l’associazione, secondo cui questa leggerezza deriva dalla convinzione di poter ritornare sulle proprie decisioni. “Purtroppo non è così”, precisa ACSI, ricordando che gli art. 40a e seguenti del Codice delle obbligazioni (i quali prevedono un diritto di revoca entro 14 giorni), “non si applicano ai contratti conclusi durante fiere e esposizioni”. I consumatori sono quindi impegnati in modo definitivo dalla loro firma o dal loro acquisto.