Nuovo sportello per la registrazione dei profughi

A partire da martedì 26 aprile 2022 sarà attivo un nuovo sportello cantonale dedicato alle persone che hanno fatto richiesta dello statuto di protezione S e devono annunciarsi al Canton Ticino. Lo sportello sarà situato a Bellinzona (Viale stazione 31) e sostituirà l’attuale sportello di Giubiasco, continuando a garantire la possibilità di annunciarsi per ricevere gli aiuti cantonali.

Da Giubiasco a Bellinzona

Sono oltre 2'400 le persone in fuga dall’Ucraina che hanno richiesto lo statuto di protezione S in uno dei Centri federali d’asilo e che sono state attribuite al Canton Ticino. A partire dal 26 aprile 2022 lo sportello cantonale di annuncio si sposterà da Giubiasco in Viale Stazione 31 a Bellinzona (edificio adiacente alla stazione Ffs).

Come funzionerà

Si ricorda che prima di presentarsi allo sportello sarà necessario prendere appuntamento tramite il modulo online, oppure, nel caso della consegna dei primi aiuti di sostentamento, essere stati convocati attraverso una lettera personale. Allo sportello andrà presentato l’attestato provvisorio rilasciato dal Centro federale d’asilo. Come avvenuto in precedenza al Mercato coperto di Giubiasco, lo sportello permetterà di effettuare le procedure amministrative necessarie ad attivare gli aiuti cantonali, oltre che a garantire la consulenza e la raccolta delle esigenze più personali.

Gli assegni

Attraverso questo sportello di registrazione, nelle scorse settimane è iniziata l’erogazione degli assegni di sostentamento e a oggi sono circa mille i nuclei familiari che hanno già ricevuto un primo assegno. Nel corso delle prossime settimane queste persone riceveranno una convocazione per il rinnovo di tale assegno, con l’invito a presentarsi all’Ufficio cantonale situato in Vicolo Santa Marta 2 a 6500 Bellinzona (pianterreno).