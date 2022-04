Nuovo sistema di autoprestito in tutte le Biblioteche cantonali

Dopo le Biblioteche cantonali di Mendrisio e di Lugano, anche le sedi di Bellinzona e Locarno inaugurano in questi giorni una postazione dedicata all’autoprestito. Grazie a questa tecnologia l’utente può autonomamente prendere in prestito e/o restituire i documenti della biblioteca, verificare lo stato delle proprie prenotazioni, prorogare i prestiti e stampare la ricevuta delle operazioni eseguite senza dovere fare la fila al banco. È sufficiente avere con sé la propria tessera del Sistema bibliotecario ticinese.

Il cambiamento

A differenza di quello precedente, che ricorreva a codici a barre, il nuovo sistema impiega l’identificazione a radiofrequenza (Rfid) per riconoscere i documenti, e garantisce allo stesso tempo anche un sistema di antifurto. Le postazioni di autoprestito si trovano in prossimità dei banchi di servizio. Il personale è a disposizione per introdurre gli utenti alla nuova tecnologia.