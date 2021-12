Nuovo record assoluto di contagi, sono 592

Secondo record di fila nei contagi giornalieri in Ticino: dopo il record assoluto di contagi da inizio pandemia registratosi ieri, quando si sono contati 492 nuovi casi di Covid, nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati annunciati ben 592 nuovi contagi di coronavirus, 100 in più rispetto a ieri. Purtroppo, oggi si lamentano 2 decessi, con il totale delle morti per Covid che sale a 1’039. Negli ospedali sono ricoverati 99 pazienti, 14 di loro in cure intense. Ieri negli ospedali ticinesi erano ricoverati 106 pazienti, di cui 15 in cure intense.