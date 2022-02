Nuovo primario di Neurochirurgia presso l’INSI

Il Dr. med. Andrea Cardia, medico specialista in Neurochirurgia, è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) come primario di Neurochirurgia dell’Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana (INSI), con sede principale presso l’Ospedale Regionale di Lugano. Cardia è attualmente responsabile della Neurochirurgia oncologica e vascolare presso l’IRCCS Humanitas di Milano. Assumerà la nuova funzione a partire da oggi, 1° febbraio 2022.

Curriculum Vitae del Dr. med. Andrea Cardia

Laureato in medicina presso l’Università degli Studi di Cagliari (1998), svolge il periodo di specializzazione in Neurochirurgia presso l’Università di Milano, con soggiorni all’estero presso il Neurokirurgiska Kliniken Karolynska Hospital di Stoccolma e presso l’Ospedale Mont Sinai di New York. Nel 2003 ottiene il diploma di specializzazione, dopodiché fino al 2011 assume una funzione dirigenziale presso il Dipartimento di Neurochirurgia dell’IRCCS Istituto Galeazzi di Milano. Durante questo periodo soggiorna in Centri esteri (Università di Peoria, Illinois, USA; Ospedale di Helsinki, FIN), dove approfondisce la sua formazione clinica e dove è coinvolto attivamente nell’attività di ricerca. Dal 2011 collabora con l’Humanitas Research Hospital di Milano, dove attualmente occupa la posizione di responsabile della sezione Neuro-oncologica e vascolare.

Nel campo scientifico ha partecipato a diversi progetti e diretto gruppi di ricerca, con collaborazioni a livello nazionale e internazionale. È il co-fondatore della Associazione Italiana Neurochirurgia Oncologica (Fondazione ASINO), la cui missione è lo sviluppo di un programma di ricerca e di formazione neuro-oncologica per giovani neurochirurghi. Vanta una quarantina di pubblicazioni su riviste scientifiche (H-index 17). Alcune di queste pubblicazioni hanno determinato un importante impatto e sono state usate come gold standard di trattamento, come per esempio la “tecnica di microdecompressione nella stenosi lombare”.