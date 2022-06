Nuovo nome PPD: “Prima ero scettico, ora non più”

Un’incognita?

Domani il PPD dovrà affrontare non solo un cambio di nome, ma anche il proprio futuro, in un momento dove regnano le incertezze. Un’incognita in più? Non secondo Dadò, che non la vede come un’incognita “ma come un’opportunità”, spiegando però che questo cambio non basterà senza una “rivisitazione delle linee guida e del nostro pensiero in un’ottica moderna che risponda alle esigenze di adesso”. L’anima del PPD, spiega sempre il presidente ticinese, è un’anima del centrodestra “moderata e conservatrice” con una particolare sensibilità sociale “anche se non è assolutamente un partito di sinistra”. Per il partito sono molto importanti temi quali “la sussidiarietà, la prossimità e la comunità. Lo Stato “dovrebbe intervenire ad aiutare laddove la società da sola non ce la fa, non sostituirsi al cittadino, alle associazioni o alle realtà locali”.