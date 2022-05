Nuovo Direttore dei Servizi generali del Dipartimento del territorio

La carriera di Destefani

Classe 1965, Sandro Destefani è laureato in scienze economiche ed è domiciliato ad Aranno. Nel 1993, dopo un’esperienza nel settore privato, entra alle dipendenze dell’Amministrazione cantonale, dapprima presso i Servizi generali del Dipartimento del territorio nella funzione di economista, in seguito, nel 1998, quale Capo dell’Ufficio del controlling e dei servizi centrali. Dal 2013 è membro dello Staff di Direzione del Dipartimento del territorio. Nel 2017 passa al Dipartimento delle finanze e dell’economia come Capo della Sezione delle finanze. Il 2019 segna il suo ritorno al Dipartimento del territorio dove assume la direzione della Divisione dell’ambiente e il coordinamento del Dipartimento. Durante questi anni il signor Destefani ha maturato una trentennale esperienza all’interno dell’Amministrazione cantonale, in buona parte in funzioni dirigenziali, presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia e in particolare al Dipartimento del territorio, profilandosi nella gestione amministrativa e finanziaria, nel coordinamento dipartimentale e nella gestione e valorizzazione delle risorse ambientali, in questi ultimi tre anni alla testa della Divisione dell’ambiente.