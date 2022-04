Nuovo capo dell’Ufficio dei beni culturali

Dopo il diploma in architettura alla Scuola Politecnica di Losanna e diverse esperienze lavorative in Svizzera e all’estero, nel 2000 Ruggiero ha iniziato la sua attività come collaboratore scientifico dell’Ufficio dei beni culturali (UBC), in seno al quale dal 2014 ha assunto la responsabilità di capo Servizio monumenti. “La vasta esperienza in materia, l’ampia rete di conoscenze e le capacità di conduzione e di gestione di progetti ne fanno la persona adatta per ricoprire il ruolo di capo ufficio”, sottolinea il Governo in una nota. “In tale veste il signor Ruggiero sarà confrontato con le sfide della cura del patrimonio storico, artistico e architettonico, in particolare con la complessa interazione tra pianificazione, tutela, conservazione e valorizzazione”.