Nuovi inquilini per l’ex stabile Irb

C’è fermento in via Vela a Bellinzona. Lo stabile che fino all’anno scorso ospitava i laboratori dell’Istituto di ricerca in biomedicina (Irb) si sta preparando ad accogliere dei nuovi inquilini. E che inquilini. La prestigiosa rivista Fortune, tra le più autorevoli nel ramo business, ha di recente loro dedicato un articolo. Sono i ricercatori della Peptone, start-up specializzata nello studio delle cosiddette proteine intrinsecamente disordinate, pronta ad investire nella ricerca biomedica 40 milioni di dollari. In parte a Londra, in parte a Bellinzona, dove l’attività dovrebbe partire a settembre.

“Ci fa veramente onore”, commenta il sindaco Mario Branda. “Speriamo davvero che qui la Peptone possa sviluppare un’attività che magari attirerà anche ulteriori iniziative”.

Del resto, da tempo Bellinzona punta a diventare polo biomedico. Lo scorso autunno la città aveva acquistato lo stabile a sei milioni di franchi proprio per poter offrire degli spazi adeguati, seppur transitori, a potenziali interessati nel campo.

“L’acquisto dell’immobile ha chiaramente comportato un certo rischio”, spiega ancora Branda. “Avevamo dei contatti ma non sapevamo cosa sarebbe successo. Lo stabile vuole proprio essere una sorta di transizione in vista di quanto si svilupperà nel comparto delle ex Officine”.

Scelta la Turrita

Ma come mai la Peptone ha scelto proprio Bellinzona? Sul portale della start-up si legge che la Turrita offre un centro innovativo per sviluppare la ricerca. Attraverso l’intelligenza artificiale, il team studia il funzionamento delle proteine e la loro potenziale applicazione in malattie quali tumori, diabete, Alzheimer. Come detto l’attività dovrebbe partire a settembre ma lo stabile è già stato affittato da maggio. E questo mentre, poco distante, all’ex campo militare, già si sta parlando di costruire un secondo stabile Ior e Irb. Il Municipio si è detto favorevole e in autunno il progetto dovrebbe iniziare a concretizzarsi.